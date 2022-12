OM eist 7 jaar cel tegen ex-advocaat Youssef Taghi die ‘cruciale rol’ speelde in organisatie van neef Ridouan

Youssef Taghi was een ‘onmisbare schakel’ voor de organisatie van zijn neef Ridouan Taghi door als advocaat informatie uit de Extra Beveiligde Inrichting te smokkelen, zegt het Openbaar Ministerie. In plaats van een simpele boodschappenjongen was hij eerder de ‘tweede man’ in de organisatie. Het leidde tot een forse strafeis: zeven jaar cel.

De rol van Youssef Taghi gaat volgens het Openbaar Ministerie (OM) veel verder dan die van simpel doorgeefluik. Hij denkt mee met de ontsnappingsplannen, heeft ontmoetingen met personen om rechters in Marokko om te kopen en mag meeverdienen in de handel in verdovende middelen, aldus de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Amsterdam: „Dat is niet alleen het doorgeven van berichten, dat is meedoen.”

„Als je oppervlakkig kijkt, zie je alleen berichten heen en weer gaan tussen Youssef en zijn neef Ridouan Taghi", vertelt de officier van justitie. „Maar als je beter kijkt, zie je een schokkend beeld ontstaan. Youssef heeft een enorme bijdrage voor de organisatie van Ridouan Taghi. Hij was de onmisbare schakel, de flessenhals van de organisatie.”

Spectaculair ontsnappingsplan

Volgens het Openbaar Ministerie smokkelde Youssef Taghi in 2021 maandenlang berichten van Ridouan uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het meest opvallend zijn de plannen over een spectaculair ontsnappingsplan. BIOS heette dat plan. Daarbij eiste Ridouan Taghi dat er ‘echte pro’s, Navy Seals’ worden gebruikt. Met 1500 liter olie moest de weg spekglad worden gemaakt in het geval van een achtervolging.

Dat advies om die Navy Seals te gebruiken komt van Youssef, vertelt het OM over de rol van de ex-advocaat. De uitbraakplannen waren in een vergevorderd stadium toen Youssef in oktober werd aangehouden. „Uit de berichten blijkt dat er een team klaarstaat, jongens krijgen betaald”, zegt de officier van justitie, om daarna te verduidelijken hoe de uitbraak moet plaatsvinden: „De enige mogelijkheid om Ridouan uit de cel te halen, is door gebruik te maken van excessief geweld. De deuren bij de EBI gaan niet vanzelf open.”

Gijzelen EBI-medewerkers

Een ‘angstaanjagend alternatief’, ook wel Plan C genoemd, was volgens het OM het gijzelen van vier medewerkers van de EBI. Een van hen komt voorbij in een filmpje en de directeur staat met een foto in de krant, laat Ridouan weten aan zijn neef. Hij geeft Youssef berichten met de opdracht om hun adressen te achterhalen. Dat zou moeten gebeuren via corrupte contacten bij de Belastingdienst. Yousef ontkent dat hij de namen heeft doorgespeeld.

In andere berichten zou het zijn gegaan over het omkopen van rechters in Marokko, waar twee broers van Ridouan Taghi vastzitten. Youssef wisselt hier niet alleen berichten over uit met zijn neef, hij heeft volgens het OM ook een ontmoeting met iemand in Antwerpen die daarbij moet helpen. Die moet helpen dat iemand terug moet komen op een verklaring.

In andere berichten gaat het om plannen om een ex-zwager van Ridouan Taghi, die zich zou hebben misdragen, te mishandelen. Ook de drugshandel kan Ridouan volgens het OM dankzij Youssef vanuit de EBI blijven aansturen. De berichten zijn gedetailleerd volgens de officier van justitie: „Het gaat over hoeveelheden, lijnen, ontvangers, boten, doorvoerlanden, betalingen, leveranciers: alles wordt besproken over cocaïnetransporten.”

Boodschappenjongen

Youssef gaf deze week toe in de rechtbank dat hij als boodschappenjongen had gefungeerd, maar hij had geen keus. Hij werd ‘millimeter voor millimeter’ meegezogen. „Ik ben niet suïcidaal. Ik had een prachtig leven. Als ik dit van tevoren had geweten, dan was ik nooit naar binnen gegaan.” Hij werd in december 2020 benaderd door een zus van Ridouan Taghi om als diens media-advocaat op te treden en bracht in maart 2021 zijn eerste bezoek aan de EBI.

Gaandeweg werd Youssef naar eigen zeggen steeds meer gevraagd en moest hij berichten vanuit de EBI overbrengen naar criminele contacten van Ridouan. ,,Ik kon niet meer ineens zeggen: ik stop ermee. Ik ben niet levensmoe.” Uiteindelijk arresteerde de politie hem op 8 oktober vorig jaar toen hij voor de 98ste keer contact had met Ridouan.

Teksten doorkrassen

Zelf claimt Youssef dat hij pas vanaf augustus berichten van en aan Ridouan Taghi doorgaf. Dat is ook het moment waarop de bezoeken voor het eerst heimelijk worden opgenomen en gefilmd. De politie zag hoe Ridouan en zijn neef fluisterden, berichten schreven en aan elkaar lieten zien achter glas, maar daarna de teksten ook weer grondig doorstreepten.

Volgens het OM was er op dat moment al sprake van een geoliede machine. „Dit was niet voor het eerst dat ze berichten uitwisselden”, aldus de officier van justitie. Dat zou ook blijken uit de berichten waarin Ridouan ongeduldig reageert op de voorbereidingen voor het ontsnappingsplan. Na ‘zes maanden en twee weken’ is het plan nog altijd niet gereed. „Als je die zes maanden en twee weken terugrekent, kom je precies uit op het moment dat Youssef Taghi voor het eerst de EBI bezocht”, aldus de officier.