OM eist forse taakstraffen voor 26 uur lang vastbinden zoon

Man met Harley Davidson voor 14.000 euro gekort op bijstand

12:50 Een man met een Harley Davidson is in eerste instantie voor ruim 14.000 euro gekort op zijn bijstandsuitkering nadat de gemeente Tilburg ontdekte dat de man de motor bezat. Ondanks dat de gemeente dit bedrag later zelf al verlaagde naar ruim 2500 euro, ruziën de partijen verder voor rechters van de Centrale Raad van Beroep. Die verlaagt het bedrag nog een keer.