OM eist levenslang tegen ‘Noffel’ voor aansturen moord ‘Ali Motamed’

Officieren van justitie Eveline van der Burg en Koos Plooij zien met name in onderlinge communicatie en afgeluisterde gesprekken volop bewijs dat F. de liquidatie heeft geregisseerd vanuit zijn schuiladres in het Ierse Dublin. Bovendien is hij vorig jaar al tot 18 jaar veroordeeld voor het vanuit Dublin leiden van de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. in november 2015 in Diemen.



Eerder was hem al tbs met dwangverpleging opgelegd. Na vrijlating in 2012 kwam hij al snel in beeld na verscheidene liquidaties. Naoufal F. heeft voor justitie ‘het recht op deelname aan de maatschappij verspeeld’. Hij heeft volgens de aanklagers op niets ontziende wijze laten moorden en ‘geen enkele verantwoordelijkheid’ genomen voor dat ‘uitzonderlijk ernstige misdrijf’ – wat de verwerkiung door de nabestaanden belemmert.

Gebrek aan respect

Hij toont ‘een totaal gebrek aan respect voor het leven’ en heeft de nabestaanden ‘in diepe rouw gedompeld’. Het belangrijkste bewijs dat Naoufal F. de moord op ‘Ali Motamed’ regelde komt uit onthuld berichtenverkeer tussen betrokkenen via versleutelde ‘PGP’-Blackberry’s (Pretty Good Privacy). Voor de aanklagers staat vast dat F. de man met de bijnaam ‘Vieze’, ‘Groothoofd’ of ‘Exxi Tiba’ (ex-tbs-er) is die het emailadres beginnend met de letters cwx gebruikte, waarmee volop over de te plegen liquidatie in Almere werd gecommuniceerd.

Daarnaast bevestigen uitspraken van de Amsterdamse crimineel Randall D. het scenario van justitie over de moord. Naoufal F. zou Randall D. aanvankelijk hebben geworven als uitvoerder. Zij e-mailden over voorbereidingen voor de moord, zoals over een te zoeken ‘osso’ (schuiladres) in Almere waar de moordenaars na de liquidatie zouden kunnen schuilen. Randall D. werd in november 2015 echter gearresteerd voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam en kon niet meer meedoen. Zijn plaats zijn ingenomen door Moreo M. (36), ook uit Amsterdam-Zuidoost.

Opnameapparatuur in kleding