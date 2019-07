OM eist taakstraf voor pesters kazerne Schaarsbergen

Voor het OM staat vast dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ontgroeningsrituelen. Zo zou er over een slachtoffer zijn geplast onder de douche en kregen twee van hen de billen van een collega in hun gezicht gedrukt, iets wat ‘drie man tillen’ wordt genoemd. Ook is een slachtoffer volgens het OM stelselmatig mishandeld door hem te ‘duwen, porren en prikken’ en is hij bedreigd. Hij kreeg volgens het OM onder meer een pistool op zijn hoofd gericht in de wapenkamer.



Volgens het OM hebben de vijf militairen zich ‘onwaardig’ gedragen. ,,Er was een volledig gebrek aan discipline. In mijn ogen was dit een geheel ontspoorde eenheid’’, zegt de officier van justitie.



De verdachten hadden bovendien een voorbeeldfunctie, zeker als korporaal en sergeant. Hierbij passen eigenlijk alleen onvoorwaardelijke celstraffen. Maar omdat er veel media-aandacht is geweest en de zaak ook in de politiek tot ophef heeft geleid eist het OM nu vooral taakstraffen die uiteenlopen van 40 uur tot 240 uur.