OM eist tbs met dwangverpleging voor Zwollenaar die jarenlang meisje (17) stalkte

P. is door verschillende psychologen onderzocht. De conclusie is dat hij schizofreen is en een alcohol- en drugsprobleem heeft. De feiten waarvoor hij nu terechtstaat, zijn hem volgens een deskundige niet aan te rekenen omdat P. ontoerekeningsvatbaar is. In de rechtbank is vandaag een psychiater aanwezig die de conclusie van de deskundige bevestigt. Omdat schizofrenie een levenslange ziekte is, is de kans op recidive bij P. groot.



De Zwollenaar ontmoette het meisje op een camping bij Hardenberg toen ze pas 9 jaar was. Hij werd naar eigen zeggen verliefd op haar en is de familie sindsdien gaan lastigvallen. P. zocht op allerlei manieren contact met het kind. Hij stuurde brieven, belaagde haar via sociale media en zocht haar thuis op.