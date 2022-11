OM eist tot 18 jaar cel tegen ‘wildwest-overvallers’ Broek in Waterland

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 18 jaar cel geëist tegen de acht overvallers van een waardetransport die vorig jaar mei al schietend in Broek in Waterland probeerden te ontkomen aan de politie.

Volgens het OM waren de overvallers extreem gewelddadig en nietsontziend. Nadat ze met bruut geweld de deur van Schöne Edelmetaal in Amsterdam hadden geramd en voor 14,5 miljoen euro aan edelmetalen uit een waardetransport roofden, probeerden ze met snelheden tot 200 kilometer per uur de politie van zich af te schudden.

Verdachten zeggen daarbij alleen in de lucht te hebben geschoten om achtervolgende agenten op afstand te houden, maar voor het OM staat vast dat er wel degelijk gericht is gevuurd. Meerdere agenten zagen de dood in de ogen en dachten dat hun laatste uur had geslagen. Sommigen liepen een blijvend trauma op door het excessieve geweld. Eén agent verklaarde dat hij dacht in een aflevering van Mocro maffia terecht te zijn gekomen.

De overvallers staken hun vluchtauto's in brand en probeerden met ander voertuigen te ontkomen, maar werden klem gereden in Broek in Waterland.

Tot het bittere eind bleven de overvallers volgens het OM dreigen met geweld. Zelfs toen ze in een weiland in Broek in Waterland geen kant meer op konden, zou één van de overvallers naar een agent hebben geroepen dat hij een bomgordel droeg, wat niet zo bleek te zijn en wat de verdachte overigens ook ontkend.

Geluk

Het OM vindt de poging doodslag op twaalf agenten bewezen. De gewelddadige overval die aan dit vuurgevecht vooraf ging, maakt dit straf verzwarend. De verdachten hebben volgens de officier van justitie ongelooflijk geluk gehad dat ze geen van de agenten of omstanders hebben geraakt. Dat dit niet gebeurde, komt volgens het OM omdat de verdachten verouderde wapens gebruikte waarmee op een afstand van meer dan 25 meter niet trefzeker kon worden gevuurd. Ook waren de verdachten ongeoefende schutters en hadden ze veel stress wat de trefkans kleiner maakt, helemaal als er wordt geschoten vanuit rijdende auto’s.

Eén van de overvallers kwam in het weiland door een politiekogel om het leven, twee andere verdachten raakten gewond. Maar volgens de officier van justitie is dat niet straf verminderend. Tegen zeven verdachten werd een celstraf van 18 jaar geëist. Tegen een van hen werd een lagere straf van 5 jaar geëist omdat zijn rol kleiner zou zijn. ,,Vanuit Frankrijk en België gingen deze mannen op oorlogspad. Het is een wonder dat niemand geraakt is door rondvliegende kogels. Dit was zo'n onvoorstelbare situatie dat agenten en slachtoffers dachten dat ze in een film terecht waren gekomen.”

Fors

De advocaten van de verdachten noemen de eis ‘bijzonder fors’. ,,In feite is dit niet meer dan een overval. Weliswaar met veel geweld, maar er zijn geen mensen om het leven gekomen. Dan is zo’n strafeis ongekend. Het beeld wordt geschetst dat hier een grondige voorbereiding aan vooraf ging, maar daar kun je grote vraagtekens bij zetten, blijkt wel uit de verouderde wapens en het feit dat ze elkaar nauwelijks kenden”, zegt advocaat Marcel van Gessel van Karim el G. (44).

Ook Jan-Hein Kuijpers van El Hachmi A. (45) is verrast. ,,Ik snap dat in de stress van het moment en de slechte weersomstandigheden dat agenten dachten dat ze werden beschoten. Maar de feiten liggen echt anders. Er is geen enkele inslag in een politie-auto gevonden, terwijl er toch van korte afstand is geschoten. Wat moet ik nog meer zeggen?”

De rechtbank doet uitspraak op 3 april.