OM eist zes jaar cel voor Maseh N.: Ik was naïef, dacht dat Syrië het paradijs was

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag zes jaar cel voor de 24-jarige Syriëganger Maseh N., omdat hij deelgenomen zou hebben aan de terroristische organisatie IS. Volgens zijn advocaat zat N. echter in een bataljon vol Syriëgangers die niet wilden of konden vechten en is er geen feitelijk bewijs dat zijn cliënt heeft deelgenomen aan strafbare activiteiten. De verdediging eist dan ook vrijspraak.

Zijn moskeebezoeken namen toe, met vrienden sprak hij veel over het islamitische geloof en zelf deed hij diepgaand onderzoek naar de islam. Begin 2015 merkte de naaste omgeving van N. dat hij sterk aan het veranderden was en zich steeds intensiever bezighield met zijn geloof. Zijn moeder spreekt zelfs van ‘radicalisering’. De metamorfose van N. resulteert uiteindelijk in een onaangekondigd vertrek naar Syrië in oktober 2015.

Zijn doel was echter om ‘slechts als burger te leven in het kalifaat’, liet hij vandaag weten in de rechtbank. Een bevriende IS-strijder schetste Syrië als een paradijs en stelde dat de nieuwsberichten over de gruweldaden van IS gelogen waren. Daar wilde N. wel wonen. ,,Ik kreeg het utopische beeld van een paradijs. De berichten over gruwelijkheden geloofde ik niet echt. Via een vriend daar begreep ik dat de westerse media leugens verspreidden. Ik was misschien naïef.’’

Na drie jaar verbleven te hebben in IS-gebieden keert N. gedesillusioneerd terug naar Nederland. In de tussenliggende tijd heeft hij zich naar eigen zeggen niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten en enkel geprobeerd om te vluchten uit die gebieden. Toch heeft N. een eed afgelegd, staat hij in de administratie van IS beschreven als strijder en ontving hij meerdere maandlonen van de terroristische organisatie.

Die medewerking was noodzakelijk om te overleven, zegt N. ,,Ik steunde daar niemand. Ik probeerde alleen weg te komen.’’ Hij kreeg al binnen enkele dagen na aankomst in Syrië twijfels bij zijn beslissing, maar maakte nog geen aanstalten om terug te keren. Zijn voornemen was nog steeds om slechts als burger bij het kalifaat betrokken te zijn, maar onder dwang besloot hij strijder te worden. De eed die hij aflegde was in het Arabisch, waardoor N. naar eigen zeggen niet precies weet wat hij beloofde. Hij staat dus ook niet achter zijn belofte. ,,Ik heb met het oog op zelfbehoud gezegd dat ik mee zou doen en voel geen band met die eed.’’

Maseh N. zegt ook geen gevechtstraining te hebben gevolgd, terwijl dat de gebruikelijke weg is voor iemand die IS-strijder wordt. Hij heeft naar eigen zeggen geen wapen aangeraakt tijdens zijn driejarige verblijf in IS-gebieden. Hij weigerde simpelweg te vechten of deed alsof hij ziek was. Hierdoor kwam hij begin 2016 in het bataljon Tarik bin Siyad terecht. Dat ‘probleem-bataljon’ bestond uit strijders die door fysieke beperkingen niet konden vechten of aangaven niet te willen vechten. N. stelt ook meermaals in de gevangenis terecht te zijn gekomen door zijn herhaalde werkweigering.

OM eist zes jaar celstraf en verdediging vrijspraak

Het OM vindt de verdediging niet overtuigend. N. heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie door af te reizen naar Syrië, een eed af te leggen en zich als strijder bij IS te voegen, is de mening. ,,Dat laatste kan onder dwang geweest zijn, maar in de tijd dat N. afreisde naar Syrië waren de gruweldaden waarmee hij bij IS te maken zou krijgen algemeen bekend. Door toch af te reizen heeft hij met zijn volle verstand een keuze gemaakt waartoe niemand hem heeft gedwongen‘’, aldus het OM.

Daarnaast zijn er volgens het OM genoeg aanwijzingen dat N. in Nederland radicaliseerde vóór zijn vertrek naar Syrië. Zo liet hij zijn familie weten dat ze op het verkeerde pad zaten en zag zijn buurman hem steeds vaker in salafistische kleding. Ook nam de verdachte onder andere een nachtkijker, die gebruikt kan worden om vijandelijke activiteit in het donker te bespeuren, met zich mee naar Syrië. Dat N. zelf stelt geen wapen aangeraakt te hebben is ook zeer onwaarschijnlijk, omdat alle IS-strijders wapentraining krijgen. Er zijn genoeg redenen om hem zes jaar celstraf te geven, stelt de officier van justitie. ,,De verdachte heeft bijgedragen aan gruwelijke terroristische misdrijven die in Syrië en Irak worden gepleegd.’’

De advocaat van N. eist vrijspraak van zijn cliënt. De Syriëganger wilde slechts in het kalifaat wonen en dat is op zichzelf niet strafbaar. ,,Deelname aan terroristische activiteiten vloeit niet automatisch voort uit aanwezigheid in IS-gebied,’’ stelt de pleitbezorger. Er is volgens hem onvoldoende bewijs dat N. deel heeft genomen aan strafbare feiten. Eventuele radicalisering is niet van belang, omdat het enkel gaat om feitelijke deelname aan IS. Dat is volgens de advocaat niet gebeurd. Zelfs wanneer dat wel het geval blijkt te zijn zou er sprake zijn van psychische overmacht, omdat N. moest conformeren om te overleven. Uit onderzoek naar N. kwam daarnaast ook naar voren dat het recidivegevaar van de Syriëganger klein zou zijn. Hierdoor is vrijspraak volgens de verdediging de enige juiste optie.