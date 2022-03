OM: Esmee (14) in huis van verdachte Olivier van de G. (32) verwurgd

Baasje gooit kittens 48 uur na geboorte bij het afval: ‘Navel­streng en placenta zaten aan elkaar vast’

Vier kittens zijn amper 48 uur na hun geboorte gedumpt in een ondergrondse container in Krimpen aan de Lek. Twee kittens overleefden het verblijf in een drie meter diepe ondergrondse vuilcontainer niet, twee andere katjes - Charlie en Delta - zijn na de bizarre vondst tussen het afval opgevangen in een gastgezin.

18:00