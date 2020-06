OM gaat uitspraken Akwasi onderzoeken na meerdere aangiftes tegen rapper

Eerder vandaag werd bekend dat iemand aangifte tegen Akwasi had gedaan bij de politie in Amsterdam. Inmiddels is volgens de politie bekend dat er door meerdere mensen aangifte wordt gedaan tegen de rapper vanwege zijn speech op 1 juni op de Dam.

‘Het Openbaar Ministerie zal daarom de strafbaarheid gaan beoordelen’, luidt het vanavond in een bericht van de politie aan een 35-jarige Amersfoorter die ook aangifte gaat doen tegen Akwasi. De jurist, die uit veiligheidsoverwegingen niet bij naam genoemd wil worden, maakte vandaag al melding van een mogelijk misdrijf tegen de openbare orde door Akwasi. Het OM in Amsterdam bevestigt tegenover deze site dat ze de strafbaarheid van de uitspraken van Akwasi gaat onderzoeken.

De rapper had het vorige week maandag in zijn toespraak op de Dam onder andere over ,,fuck the police’’, over ,,motherfucking Zwarte Piet die straks weer naar zijn hoerenmoeder gaat” en hij zei: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

‘Grens over’

Met laatstgenoemde uitspraak gaat Akwasi een grens over, meent de jurist uit Amersfoort. ,,Ik snap dat hij doelt op het symbool Zwarte Piet, maar zo'n uitspraak van iemand met veel invloed in een kolkende mensenmassa kan gezien worden als aanzetten tot haat of geweld tegen mensen die vermomd zijn als Zwarte Piet.’’ In dat geval is er volgens hem sprake van misdrijven tegen de openbare orde in de zin van artikel 137d lid 1 uit het wetboek van Strafrecht.



De dertiger benadrukt dat hij achter het discriminatieprotest in het algemeen staat en de emoties van de menigte en de sprekers snapt, maar doet naar eigen zeggen aangifte vanuit de gedachte: ga het maar eens uitzoeken. ,,Een trap in het gezicht is een vorm van geweld die te allen tijden vermeden moet worden. Als Geert Wilders een aangifte en vervolging aan zijn broek krijgt voor een ‘minder, minder’-uitspraak dan zie ik niet waarom een opmerking over het in het gezicht schoppen van iemand die zich als Zwarte Piet verkleedt niet strafbaar zou kunnen zijn.’’

Dreigementen

De rapper kreeg naar aanleiding van zijn toespraak dreigementen binnen via mail en sociale media. Hij deelde enkele bedreigingen afgelopen weekend op Instagram. Akwasi neemt de berichten erg serieus en hij overweegt zelf ook aangifte te doen. Dat deed hij vooralsnog niet, bevestigde zijn manager vandaag.

Over de aangiftes zelf wil Akwasi niet veel zeggen, daarvoor verwijst hij naar zijn management. Wel stelt hij tegenover deze site: ,,Het is een beetje gekke situatie. Mijn speech mag zich niet beperken tot wat er nu in de media komt, want ik heb veel meer gezegd dan waar mensen nu over vallen. Ik wil mensen vragen de hele speech te bekijken.”