OM: geen onderzoek naar inmenging koninklijk huis in zaak-Poch

Weer meer besmettin­gen, maar aantal sterfgeval­len onder ouderen flink lager

15:30 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week met 7 procent toegenomen naar 31.984 op weekbasis. Dat is onder meer een gevolg van een groter aantal afgenomen tests (plus 20 procent), maar het RIVM maakt zich zorgen. Het reproductiegetal kwam voor het eerst in weken fors boven de 1 uit, wat betekent dat de epidemie groter wordt.