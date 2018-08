Om haar uitkering te houden, moet oer-Hollandse Ingrid bewijzen dat ze Nederlands spreekt

Laborijn bevestigt dat alle mensen met een uitkering een brief hebben gekregen over de taaleis, als uitvloeisel van de Participatiewet. De taaleis is een landelijke eis om mensen in de bijstand te laten participeren in de samenleving. Het taalniveau moet minstens dat van groep 8 zijn. ,,Ik kan me voorstellen dat de brief voor stress en onrust zorgt. Deze mevrouw hoeft zich geen zorgen te maken dat ze haar uitkering kwijtraakt. Maar ze moet wel meewerken’’, zegt Frieda Tax van Laborijn.



Abbema weigert echter mee te werken aan het leveren van het bewijs dat zij de Nederlandse taal machtig is. Dat zou kunnen betekenen dat haar uitkering wordt stopgezet. Daarom heeft ze een brief op poten gestuurd naar de gemeente en een gesprek met de burgemeester aangevraagd.



,,Ik ben het zo spuugzat. Mijn vader was vroeger typograaf bij een krant. Daarom heb ik zo goed Nederlands geleerd. Je denkt toch niet dat ik nu op mijn 65ste nog op taalles ga bij de gemeente?’’