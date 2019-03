OM in cassatie: vrijgesproken ouders weer voor de rechter vanwege dood baby Jairo

Lekker Makkelijk Het enige dat niet gratis is aan de bieb: de boetes

19:02 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Fanatiek voorlezer Alex is blij met de bieb, maar baalt van de boetes. Telkens is het weer raak met de vergeten of kwijtgeraakte boeken.