OM in hoger beroep: ‘Tbs van moordenaar ‘meisje van Nulde’ moet langer duren’

Het Openbaar Ministerie wil dat Mike J. langer in tbs-behandeling blijft wegens de moord op het ‘meisje van Nulde’. Onlangs werd zijn tbs met een jaar verlengd, terwijl de officier twee jaar had geëist. Het OM gaat daartegen in beroep.

Zo hoopt het OM alsnog af te dwingen dat J. in elk geval de komende twee jaar nog in tbs-behandeling blijft. De eis van is niet zonder reden. Volgens behandelaars gaat het slechter met J., die Rowena Rikkers ombracht.

Dat was begin dit jaar nog anders. Toen zorgde de stabiele gemoedstoestand van J. nog dat een tbs-verlenging met een jaar de officier van justitie voldoende leek. Gedurende het jaar veranderde het gedrag van J. echter. Hij raakte in zichzelf gekeerd. Reden: voor fysieke klachten zit hij zwaar aan de medicijnen en hij heeft last van spanningen over de zitting bij de rechtbank. Daarnaast twijfelde J. over zijn beoogde nieuwe woonplaats. Hij wil niet dat de kliniek zijn gegevens deelt met de gemeente, waardoor een impasse tussen hem en zijn behandelaars ontstond.

Externe deskundigen

Zo kwam het advies voor een verlenging van tbs met twee jaar tot stand. Maar externe deskundigen kijken daar anders naar. Zij adviseren over een jaar opnieuw te bekijken hoe de ontwikkeling van J. ervoor staat. Met hun ging de rechter mee. ,,Zo houden we een vinger aan de pols’’, luidde de motivatie van het besluit. ,,Bovendien moet hij leren omgaan met voor hem spannende en ongemakkelijke situaties waarin hij wordt geconfronteerd met het delict, zoals dit soort zittingen.’’