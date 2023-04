OM in hoger beroep tegen ‘lage’ straffen van vijf IS-vrouwen die uit Syrisch kamp zijn gehaald

Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de lagere straffen die de rechtbank uitdeelde aan vijf vrouwen die in februari 2022 naar Nederland zijn overgebracht uit een kamp in Syrië. Ze kregen vorige week celstraffen van 16 maanden tot drie jaar (deels voorwaardelijk) voor onder meer lidmaatschap van Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De vijf vrouwen vertrokken jaren geleden, los van elkaar, vanaf 2013 naar het strijdgebied in Syrië en sloten zich daar aan bij terreurgroep IS, meestal door te trouwen met een (Nederlandse) IS-strijder. Nadat IS in 2019 werd verslagen, werden de vrouwen aangehouden door Koerdische troepen en opgesloten in een detentiekamp in Noord-Syrië. Jaren later werden ze daar, samen met hun elf kinderen, door Nederland opgehaald om hier voor de rechter te verschijnen.

De straffen van de rechter zijn duidelijk lager dan de drieënhalf tot vier jaar cel die door het Openbaar Ministerie eerder werden geëist. ,,De rol van deze vrouwen is beperkter geweest dan die van Nederlandse IS-vrouwen die eerder zijn berecht”, stelde de rechtbank vorige week. Ook hebben de vrouwen expliciet afstand gedaan van het gedachtegoed van IS, stelde de rechtbank.

Erbarmelijk omstandigheden

De lagere straf was volgens de rechter ook passend, omdat de vrouwen al vier jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een Koerdisch kamp hadden gezeten. Maar daar is het OM het niet mee eens. Justitie vindt niet dat het verblijf in het kamp van invloed moet zijn om de bepaling van de straffen.

De rechtbank stelde verder dat het een onwenselijke situatie zou worden als de vrouwen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap kunnen verliezen. Volgens het OM past die overweging ‘niet in een strafrechtelijk vonnis’ en zou dit niet moeten meewegen bij de straffen.

Het OM gaat ook in beroep tegen een aantal andere besluiten over het bewijs en de vrijspraak van één van de verdachten voor haar lidmaatschap van IS. ‘Zij werd alleen veroordeeld omdat ze haar kind in hulpeloze toestand heeft gebracht door met haar kind naar een oorlogsgebied te reizen’, aldus het OM.