OM: jonge jihadiste wilde wel degelijk aanslag in Nederland plegen

Verdwijnt straks óók Blokker uit ons straat­beeld?

17:28 Blokker, de verkoper van koffiezetapparaten, speelgoed en serviesgoed, zit in een diep dal. In een ultieme poging het winkelbedrijf te redden, deed het moederbedrijf al de ketens Leen Bakker, Xenos en Intertoys van de hand. De nood lijkt zó hoog dat de familie Blokker zichzelf nu ‘opoffert’. Is het einde nabij? Retaildeskundigen hebben nog een sprankje hoop.