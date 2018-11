OM: jongemannen gedrogeerd met ghb en verkracht op camping

Een 46-jarige man wordt ervan verdacht dat hij twee jongemannen heeft verkracht, nadat hij ze had bedwelmd met ghb. De slachtoffers zouden ook misbruikt zijn op een camping in de buurt van Meppel.

Dat bleek woensdag op een pro forma-zitting in de rechtbank in Assen. De verdachte uit Lelystad kreeg via via contact met zijn laatste slachtoffer. De man leerde de moeder van de jongeman kennen via een vriend. Het slachtoffer, die woont onder begeleiding, is uitgenodigd om met hem te gaan vissen. Hij zou meerdere keren bij de verdachte hebben gelogeerd. De eerste twee keer is er niets gebeurd.

Ghb in bier

Bij de derde logeerpartij op de Drentse camping zou hij het slachtoffer een blikje bier hebben gegeven. In het bier had hij stiekem de vloeibare drug ghb gedaan. Het slachtoffer werd onwel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de jongeman vervolgens verkracht. Dat gebeurde in de nacht van 17 op 18 augustus van dit jaar.

Zeer waarschijnlijk is daarna vrij snel aangifte gedaan tegen de man. Hij zit ruim drie maanden vast. Bij de politie heeft zich ook een tweede slachtoffer gemeld. Hem zou min of meer hetzelfde overkomen zijn. Dit slachtoffer zou over een langere periode, tussen begin 2014 en eind 2016, meerdere malen zijn verkracht. Ook hij zou voor de verkrachting bedwelmd zijn met ghb dat in een drankje was gedaan.

Verdachte: geen dwang bij eerste slachtoffer

Deze verkrachting wordt door de verdachte ontkend, bleek woensdag bij de pro forma-zitting in de rechtbank in Assen. Zijn advocaat Harry Koning vroeg om de chatgesprekken tussen de verdachte en dit slachtoffer bij het dossier te voegen. ,,Uit die gesprekken blijkt volgens mijn cliënt dat het seksueel contact niet onder dwang plaatsvond, maar dat bij deze man sprake was van vrijwillige seks.”