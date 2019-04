‘OM kan nieuwe affaires verwachten’

LIVE: Handjes schudden en knuffelen met de koningin

11:34 Nederland kleurt oranje voor Koningsdag 2019. Koning Willem-Alexander en zijn gevolg bezoeken vandaag Amersfoort, maar ook op andere plaatsen wordt feest gevierd. Onze verslaggevers zijn erbij. In onze liveblogs doen ze verslag over de feestelijkheden in de Keistad zelf en elders in het land. Beleef het hier mee.