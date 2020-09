OM komt met 3D-animatie: hoe kwam Brechs dna op Nicky's onderbroek?

LIVE TWITTERDe rechtszaak tegen Jos Brech in Maastricht gaat vandaag verder. Het Openbaar Ministerie komt onder meer met een visualisatie van de onderbroek van Nicky Verstappen, daarop is te zien hoe Brechs dna op de jongen terechtgekomen is. Brech hult zich weer in stilzwijgen. Dit artikel wordt steeds ververst, zie ook de tweets onderaan.

Het lichaamsmateriaal van Brech dat gevonden is op lijf en kleding van de jongen is het belangrijkste bewijs in de zaak. Brech ontkent de elfjarige jongen in 1998 ontvoerd, misbruikt en gedood te hebben.

Maar in een opvallende verklaring erkende hij gisteren na twee jaar zwijgen wel dat hij Nicky aangeraakt heeft. De Limburger stelt namelijk dat hij op die warme augustusdag in 1998 langs de plek fietste waar Nicky lag, naar hem toe ging, en na het controleren van een hartslag constateerde dat de jongen dood was. Brech ‘fatsoeneerde’ de kleding nog, legde de jongen recht en vertrok ‘in paniek’ weer. Dat zou de aanwezigheid van zijn dna - 27 sporen - op en bij de jongen verklaren.

Als Brech dat eerder had verteld, had gekeken kunnen worden of het verhaal ook past bij de sporen, concludeert de rechter vandaag. Maar Brech wil daar niet op in gaan. Hij hult zich wederom in stilzwijgen. ‘Ik onthoud me van elk commentaar.’ Wel licht hij toe niet als ‘leugenaar’ te boek te willen staan. Omdat Brech zich zaken niet goed meer kan herinneren vreest hij niet juist te vertellen. Toch probeert de rechter weer: ‘Kunt u mij nu uitleggen hoe 20 sporen op de onderbroek van Nicky terecht komen? Begrijpt u dat de rechtbank zich dat nog steeds afvraagt, ook in het licht van de verklaring van gisteren?’ Tevergeefs.

Dat Brechs materiaal juist op de onderbroek van Nicky is gevonden - dat zijn 20 sporen - kan volgens zijn advocaat Roethof overigens ook komen door slordig werken bij de bemonstering in 1998, suggereerde de advocaat later.

Animatie

De familie Verstappen vindt de eerdere uitleg van Brech ‘totaal ongeloofwaardig’, zei hun vertrouwensman Peter R. De Vries: ,,Het gaat om een leugenachtige, verzonnen verklaring om zijn hachje te redden. Een jeugdscout die een dood kind vindt en niet eens de politie belt? De rechter zal hem dit ook vertellen, dat het volstrekt onaannemelijk is. Maar hij zat in een spagaat. Als Brech niet zou verklaren, terwijl dna om een uitleg schreeuwt, zou hij zeker afstevenen op een veroordeling. Hij moest dus met iets komen.”

Roethof had zijn cliënt aanvankelijk geadviseerd om te blijven zwijgen, maar is naar eigen zeggen door ‘voortschrijdend inzicht’ -vooral de rechtbank voerde de druk op om te verklaren- gedraaid op dat punt.

Het OM toont in de rechtbank vandaag een door het NFI gemaakt visualisatie van de onderbroek, dat is een belangrijk puzzelstuk in de zaak.

Volledig scherm Moeder Berthie en zus Femke Verstappen horen de verklaring van Jos Brech aan. © NOS

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech. © ANP