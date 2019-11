OM krijgt alsnog de medische dossiers van Thijs H.

Dat melden de rechtbank in Maastricht en GGZ-kliniek Mondriaan vanmiddag. Het OM wil inzage in alle relevante medische informatie om alle feiten op een rij te krijgen en te kunnen beoordelen in hoeverre Thijs H. daadwerkelijk in een psychose verkeerde toen hij begin mei toesloeg. Aanvankelijk weigerde de ggz-kliniek deze informatie te verstrekken, waarop het OM dit wilde afdwingen via de rechter. Dat is nu niet meer nodig, omdat de dossiers alsnog overhandigd zijn via de advocaat van Thijs H., zo meldt Mondriaan: ,,De advocaat van de verdachte heeft een wettelijk recht op een kopie van zijn medisch dossier, de advocaat heeft dat verstrekt aan het OM.”