OM legt Ruinerwold-vader Gerrit Jan contactverbod op voor 90 dagen

Rutte: In de toekomst elk jaar vrij op 5 mei

5 mei Demissionair premier Mark Rutte verwacht dat mensen in de toekomst ieder jaar vrij zullen zijn op Bevrijdingsdag. Nu is dat voor veel werknemers nog eens in de vijf jaar, al is het wel een officiële feestdag. ,,Ik heb de indruk dat we daar heel dichtbij zitten”, aldus Rutte.