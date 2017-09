OM: lek strafdossier Savannah niet te vinden

Dat laat woordvoerder Mary Hallebeek in een statement weten. ,,Naar aanleiding van de uitzending van RTL van 30 juni jl., waarin informatie werd gebracht uit het strafrechtelijk dossier, heeft er intern een onderzoek plaatsgevonden. Het OM heeft gekeken of er binnen de organisatie fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van de stukken uit dit dossier. Dat is niet het geval geweest.”

Het OM sluit echter niet uit dat iemand of een partij (rechtbank, politie of de verdediging, advocaat Fleur Zijderveld) die betrokken is bij het strafrechtelijk proces de stukken heeft gedeeld met RTL. ,,Zonder reële verdenking zijn er echter geen mogelijkheden om dit verder te onderzoeken.”

In de gelekte stukken stond ook informatie die vanwege het onderzoek nog niet met de familie van Savannah was gedeeld. Zij hebben de zeer gedetailleerde informatie die door het RTL Nieuws naar buiten werd gebracht dan ook via de media moeten vernemen. Het OM betreurt het dan ook dat de informatie naar buiten is gebracht. ,,Tevens kan het het onderzoek schaden.”

Savannah werd op 1 juni als vermist opgegeven. Drie dagen later trof een wandelaar in Bunschoten haar lichaam aan in een sloot naast sportterrein De Vinken. De 16-jarige verdachte uit Den Bosch werd dezelfde nacht aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij haar dood. Het Openbaar Ministerie ging aanvankelijk uit van doodslag, maar verzwaarde vorige week de aanklacht naar moord. Zijn voorlopige hechtenis is inmiddels verlengd tot 24 november. De Bosschenaar zwijgt over zijn betrokkenheid.