OM na eerste onderzoek: gewelddadige arrestatie speelde rol bij dood Mateusz

Het slachtoffer kreeg vrijdagavond twee weken geleden de politie achter zich aan nadat hij in verwarde toestand op een auto was gesprongen. Volgens de politie vormde hij een gevaar voor zichzelf en anderen. Familie meldde eerder dat Mateusz aan schizofrenie leed en daarvoor werd behandeld.

Na een achtervolging werd de taser gebruikt. De dertiger, die werkte als fitnessinstructeur, verzette zich vervolgens tegen zijn aanhouding. Agenten gebruiken fysiek geweld om hem onder controle te krijgen. Getuigen schrokken van de vele agenten die bovenop hem gingen zitten. Kort na zijn aanhouding werd hij onwel. Hij is ondanks reanimatie enige tijd later in een ziekenhuis overleden.

Camerabeelden van televisiemaker in dossier

Het OM komt tot de voorlopige conclusie dat het optreden van de politie een rol heeft gespeeld bij zijn overlijden op grond van verklaringen van getuigen, camerabeelden en bevindingen van een forensisch arts. ,,Het OM kan zich voorstellen dat dit veel vragen en emoties oproept’’, zo zegt het in een persverklaring. Omdat het onderzoek in volle gang is, worden de vragen echter niet beantwoord.

De nabestaanden zijn niet verbaasd door de voorlopige conclusie. ,,Mateusz was een gezonde man, die valt niet zomaar om’’, zegt hun advocaat Richard Korver. ,,Er was ook geen enkele aanleiding om te denken dat hij drugs had gebruikt.’’ Dit ging eerder wel rond. De nabestaanden vinden het ‘heel goed’ dat het OM zo snel de eerste conclusies deelt. ,,Ze willen vooral dat duideliojk wordt wat er is gebeurd.’’

In het dossier zitten onder meer beelden van televisiemaker Ewout Genemans, die voor zijn programma Bureau Rotterdam die avond enkele betrokken agenten volgden. ,,Uit de beelden blijkt dat ook nog andere mensen hebben gefilmd, maar die hebben zich helaas nog niet gemeld. De familie vraagt met klem dat alsnog te doen. Als iemand de politie niet voldoende vertrouwt, kan dat ook bij mij’’, zegt Korver. ,,De beelden zijn belangrijk, ook om te zien wat er voor en na het taseren is gebeurd.’’

Volledig scherm Herdenkingsplek voor Mateusz die fitnessinstructeur was bij sportcentrum Oostervant. © Jan de Groen

Tien agenten voorlopig niet op straat

De Rijksrecherche doet bij arrestaties met met ernstig letsel of met dodelijke afloop altijd onafhankelijk feitenonderzoek, onder het gezag van het OM. De agenten zijn niet als verdachten aangemerkt. Tien agenten mogen echter voorlopig niet op straat werken, meldt de politie.

Politiechef Fred Westerbeke: ,,Ik wens de familie veel sterkte met het grote verlies van hun zoon en broer. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Dat maakt het voor de familie extra zwaar en moeilijk.”

Westerbeke benadrukt dat het voor iedereen van groot belang is dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er zich heeft afgespeeld. ,,Voor nu zijn tien agenten op een binnenfunctie geplaatst. Dat betekent dat ze voorlopig niet op straat werken.”

Maatschappelijke rust

Korver stelt dat hij ‘nog niet eerder heeft meegemaakt’ dat tien agenten tijdelijk ander werk moeten doen na een incident. ,,Het is ook het enige juiste dat de politie kan doen. Er zijn ernstige vragen over hoe een verdachte om het leven is gekomen. Voor de maatschappelijke rust is het belangrijk deze maatregel te nemen.’’

De nabestaanden begrijpen dat het al dan niet aanwijzen van de agenten als verdachten nu nog niet gebeurt. ,,De vraag is of zij een onrechtmatige rol hebben gespeeld bij zijn overlijden. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Ik verwacht dat die uitkomsten nog wel maanden op zich laten wachten.’’ Hoe lang de agenten op hun andere plek zitten, kan de politie niet zeggen nu het onderzoek nog in volle gang is.

Getuigen schrokken van agenten bovenop verdachte

Deze tien agenten waren allemaal aanwezig op de ‘s-Gravenweg. ,,Een stuk of tien agenten doken op de man en gingen bovenop hem zitten,” meldde een getuige daags na het incident.

Twee andere getuigen begrepen niet waarom de arrestatie zo gewelddadig verliep: ,,Ik zag al die agenten bovenop hem zitten, met schoenen en al. Zo ga je toch niet met een mens om?” En: ,,Nadat ze hem de eerste keer overmeesterden, probeerde hij nog op te staan. Toen zijn ze met z’n allen op hem gaan zitten, ik schrok me rot.”

De twee zeggen dat de agenten maar bovenop Mateusz bleven zitten. ,,Het geschreeuw ging langzaam over in gehuil”, vertelt de één. ,,En toen werd het ineens stil. ‘Die is dood’, zei ik toen al meteen”, aldus de ander.

Ook medeleven van burgemeester Aboutaleb

In een reactie zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb: ,,Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de jongeman die vorige week na zijn aanhouding is overleden. Een man in nood die hulp nodig had, maar in een situatie kwam die niemand wenste. Een trieste wending.’’

Aboutaleb stelt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat alles in het werk wordt gesteld om duidelijkheid en openheid te geven over wat er is gebeurd. ,,Daar heeft de familie van het slachtoffer alle recht op. Ik wens alle betrokkenen sterkte en wijsheid. Ik ben voor de nabestaanden graag beschikbaar om waar nodig hulp en ondersteuning te bieden.”

