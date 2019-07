OM niet in cassatie in zaak Mitch Henriquez

Het gerechtshof in Den Haag sprak vorige maand één politieman vrij. De andere agent, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de omstreden en fatale nekklem, kreeg een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Het OM kreeg in hoger beroep gedeeltelijk haar zin. De aanklager had tegen beide agenten een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist en daarnaast een ontzetting van twee jaar uit hun politieambt.

Het OM stelt dat het hof het bewijsmateriaal anders weegt dan het OM, maar dat is geen reden om in cassatie te gaan. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar het bewijs zelf.

De hoogste rechter kijkt in een cassatieprocedure alleen of het gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of de uitspraak goed is onderbouwd.