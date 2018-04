OM ontkent bewust misleiden in zaak fatale overval Gees

Politie-inval bij No Surrender Haarlem: clubhuis dicht, tien arrestaties

14:36 Bij een doorzoeking in het clubhuis van motorclub No Surrender in Haarlem heeft de politie gisteravond tien arrestaties verricht. De burgemeester heeft het pand gesloten. Er was ,,meer dan vermoedelijk" sprake van harddrugs en verboden wapens in het clubhuis.