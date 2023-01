OM: Racistische teksten op Erasmusbrug zijn strafbaar

Met videoPolitie en Openbaar Ministerie zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de teksten die op oudjaarsavond zijn geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam. De uitingen zijn strafbaar, stelt het OM: er is sprake van discriminatie.

,,De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt”, stelt het OM. ,,Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen.”

Op de brug werden onder meer ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk blank 2023' geprojecteerd, maar ook onder meer een verwijzing naar een antisemitische site en de ‘Fourteen words', een korte tekst die in neonazistische kringen een belangrijke status heeft en betekent: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren’.

Volledig scherm Op de Erasmusbrug werden tijdens de jaarwisseling racistische leuzen geprojecteerd, zoals 'Vrolijk blank 2023'. © Getuige

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over de zaak. Eerder vandaag werd de actie opgeëist door activisten van White Lives Matter. In het Nederlandse Telegramkanaal White Lives Matter, waar de actie op 31 december al werd aangekondigd, staat: ‘Activisten van WLM Nederland en Duitsland werkten samen om een pro-blank bericht openbaar te maken’.

De makers van het bericht kondigen meer grote acties aan, en vragen deelnemers in de Telegramgroep om suggesties. Daarop wordt onder meer de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam genoemd als optie: zo zou de tekst ‘Hitler was right’ op het Paleis op de Dam moeten worden geprojecteerd, stelt iemand voor.

Het AD benaderde de activisten van White Lives Matter, maar zij willen niet ingaan op vragen over de actie.

