OM sluit meer aanhoudingen in onderzoek moord advocaat Wiersum niet uit, een verdachte onvindbaar

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum . Dat stelde de officier van justitie dinsdagmiddag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. Een van de verdachten is voor het OM onvindbaar.

Op dit moment zitten er drie verdachten vast voor de moord op Wiersum, die de advocaat was van kroongetuige Nabil B. Het zijn Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) die door het OM gezien worden als de schutters, en Anouar Taghi. Laatstgenoemde is een volle neef van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Volgens het OM heeft Taghi auto's geleverd die zijn gebruikt rondom het voorbereiden van de moord op Wiersum. Het OM heeft steeds aangegeven de processen tegen de vermeende schutters en Taghi uit elkaar te willen halen, omdat het onderzoek naar de organisatie rond Taghi nog steeds loopt.

Verdachte Sezer B. is onvindbaar

Zo stelt het OM dat het ‘in afwachting’ is van de aanhouding van Sezer B. (28), een Utrechter die ook voorkomt in het Marengo-dossier. Ook kwam hij in beeld bij het onderzoek naar de moord op de broer van de kroongetuige. Volgens het OM is deze Sezer B. nu betrokken bij de voorbereidingen op de moord op Wiersum. Volgens het OM is hij ook verschillende malen aanwezig geweest in een loods die Taghi huurde. In deze loods werden gestolen auto’s gestald, waaronder ook auto's die zijn gebruikt rond de moord. ,,Op dit moment is Sezer B. onvindbaar. We zijn in afwachting van zijn aanhouding,” aldus de officier van justitie. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. Ook andere aanhoudingen worden niet uitgesloten,” vulde de officier aan.

Advocaat André Seebregts van Anouar Taghi stelde dat er de afgelopen maanden geen nieuw bewijs tegen zijn cliënt is bijgekomen. Ook hield hij de rechters voor dat dat het helemaal niet vast staat dat een telefoon die de politie aan Taghi toeschrijft, daadwerkelijk van Taghi was. ,,Hoe de politie daar nou bij komt blijft volstrekt onduidelijk.” Volgens Seebregts is er geen enkele aanleiding dat Taghi wist dat hij auto’s verhandelde die gebruikt zouden worden bij een moord.

Kroongetuige had ruzie met Wiersum

Advocaat Taekema, die Giërmo B. bijstaat, hekelde het feit dat pas onlangs stukken aan het dossier zijn toegevoegd waaruit blijkt dat Wiersum een dag voor de moord een stevige ruzie had met kroongetuige Nabil B. Taekema spreekt van een ‘hoogoplopend’ conflict, waar mogelijk een motief voor de moord in zit. ,,Informatie over een ruzie die Wiersum had met zijn cliënt Nabil B. ,een dag voor zijn moord, is natuurlijk relevant.” Hij en advocaat Seebregts willen de kroongetuige hierover verhoren. Dit ook omdat opvolgend advocaat Oscar Hammerstein heeft aangeven dat hij werd bedreigd omdat hij een telefoon niet de cel van Nabil wilde insmokkelen.

Advocaat van de kroongetuige

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Ridouan Taghi wordt op dit moment (nog) niet vervolgd voor de moord op Wiersum.