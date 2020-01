OM: Syrische asielzoeker vernederde lijken van tegenstanders en zong erbij

Dat bleek vanochtend tijdens een eerste, tussentijdse zitting tegen Al Y. (30) in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Al Y. meldde zich afgelopen oktober als asielzoeker bij het azc in Ter Apel. Daar kreeg hij geen asiel, maar werd hij gearresteerd. Al Y. bleek al internationaal gesignaleerd te staan sinds hij in 2015 kort als asielzoeker in Duitsland was geweest.



De Nederlandse justitie vervolgt Al Y. nu voor een oorlogsmisdrijf. In april 2015 zou hij namens strijdgroep Ahrar al Sham hebben meegedaan aan de strijd om de Al Ghab-vlakte bij de Syrische stad Hama. Daar vochten Syrische oppositiegroepen fel tegen het leger van president Assad.

Tegen lijken geschopt

Volgens het OM is in een video op YouTube te zien hoe Al Y. de dood van enkele regeringssoldaten ‘viert’. Hij zou bij hun lijken hebben gezongen, ze ‘honden’ hebben genoemd, zijn voet op een lichaam hebben gezet en naar een ander lijk geschopt hebben. De video daarvan zou hij daarna zelf online hebben verspreid.

Volgens jusitie lijkt Al Y. ‘heel erg’ op de man in de video. Het NFI gaat dat nog verder onderzoeken. Twee getuigen hebben verklaard dat Al Y. inderdaad bij Ahrar al Sham zou hebben gezeten.

‘Gematigde strijdgroep’

Dat Al Y. juist commandant zou zijn geweest bij de strijdgroep Ahrar al Sham, maakt de zaak nog opvallender. Die groepering werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2015 als ‘gematigd’ bestempeld, volgens het ministerie was het ‘geen radicale organisatie’. Verschillende strijdgroepen die samenwerkten met Ahrar al Sham hebben zelfs materiële steun (auto’s, medische goederen) van de Nederlandse overheid ontvangen.

Het OM ziet Ahrar al Sham echter wel degelijk als een terroristische groepering. En het mishandelen van lijken is een schending van de Verdragen van Geneve, waarin de regels voor een gewapend conflict zijn vastgelegd. De maximale straf daarvoor is levenslang.

Quote Ik ben een democraat, ben voor scheiding van kerk en staat. Ik zit nu in de gevangenis tussen mensen met allemaal andere ideeën, ik wil niet door hen beïnvloed worden Ahmad al Y.

Al Y. zelf heeft nog niet verklaard over de video en zijn tijd in Syrië. Volgens zijn advocaat Andre Seebregts staat het niet vast dat Al Y. inderdaad op de video te zien is. ,,En een van de getuigen die tegen hem verklaard hebben is iemand met wie hij grote ruzie had in een azc in Duitsland.” Die verklaring is daardoor mogelijk onbetrouwbaar.

Al Y. vertrok uit het Duitse azc en zou terug zijn gegaan naar Syrië om later op te duiken in Nederland, bij het azc in Ter Apel. Nu zit hij op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Daar wil hij zo snel mogelijk weg, zei hij vanochtend in de rechtbank. ,,Ik ben een democraat, ben voor scheiding van kerk en staat. Ik zit nu in de gevangenis tussen mensen met allemaal andere ideeën, ik wil niet door hen beïnvloed worden.”

De rechtbank besloot dat Al Y. voorlopig blijft vastzitten. De zaak tegen hem gaat over drie maanden verder.