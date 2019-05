OM: Thijs H. niet betrokken bij steekpartij in kliniek

Profiel Hoe ‘Stille Thijs’ veranderde in een moordver­dach­te

8:29 Stille Thijs werd woensdagavond plots ‘Thijs H.’, verdachte van drie moorden. Wat is er gebeurd in het hoofd van de 27-jarige Limburger die in Den Haag studeerde? Buurtgenoten, studiegenoten en ingewijden aan het woord. ,,Hij was heel erg verward.’’