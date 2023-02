OM-topman verdedigt preventieve arrestaties voor demonstratie A12

Het College voor de Rechten oordeelde deze week dat het demonstratierecht ,,ernstig onder druk” staat door de preventieve arrestaties. ,,Het demonstratierecht staat bij ons enorm hoog in het vaandel”, zegt Van der Burg. ,,Het is een belangrijk principe bij ons om dat recht en andere grondrechten elke dag waar te blijven maken. Tegelijkertijd: als ik lees dat het OM intimiderend en willekeurig is geweest; dat zijn wel heel grote woorden. Ook bij boerenprotesten traden we gewoon op. We deden tientallen aanhoudingen, in een aantal gevallen ook vooraf. Ook wegens opruiing.”