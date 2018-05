OM vernietigend over Satudarah: 'Moeten wij geloven dat het telkens om rotte appels gaat?'

De motorclub handelt volgens het OM in strijd met de openbare orde en heeft een subcultuur ontwikkeld die geweld verheerlijkt. Het is aan justitie om te bewijzen dat Satudarah een vereniging is en dat de strafbare feiten vanuit die vereniging worden gepleegd. ,,Het recht op een vereniging is een groot goed'', zei de officier van justitie. Maar niet als de samenleving daardoor in gevaar komt, vervolgde hij.

Rotte appels

Hij gaf een minutenlange opsomming van strafbare feiten die de afgelopen twee jaar zijn gepleegd door leden van Satudarah Motorcycle Club (SMC). ,,Moeten wij dan echt geloven dat het hier iedere keer om rotte appels gaat?'' Het probleem ligt niet bij de individuele leden, meent de officier. ,,Het probleem is diep verankerd in de clubcultuur.''

Geweldpleging zou statusverhogend werken binnen de club, betoogde hij. Slachtoffers en getuigen zwijgen volgens hem uit angst. ,,Een verbod is noodzakelijk.''

In een soortgelijke civiele procedure eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM gelijk: de motorclub werd per direct verboden. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling. Bandidos ging daarop in hoger beroep. Omdat die zaak nog loopt, geldt het verbod nog niet. Satudarah werd eerder verboden in Duitsland.

Oorsprong

Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. De club heeft ongeveer honderd 'chapters' (afdelingen, red.) in binnen- en buitenland. In Nederland telt de club ongeveer negenhonderd leden.