OM vervolgt grensrechter die doelman knock-out sloeg

Update Boskalis-schip gekaapt voor Afrikaanse kust, bemanning verstopt zich in schip

12:33 Een schip van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is afgelopen zondag gekaapt in West-Afrikaanse wateren. Dat meldt het bedrijf vandaag in een verklaring. De kaping was van korte duur. De twintigkoppige bemanning is, mede door de inzet van de marine van zowel Equatoriaal Guinee als Spanje, inmiddels in goede gezondheid weer vrij.