OM vervolgt Marco Kroon voor kopstoot carnaval

Onderzoek naar achterge­ble­ven explosie­ven plofkraak Doetinchem: winkels ontruimd

11:58 De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doet in de Houtsmastraat in Doetinchem onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieve stoffen. Na de plofkraak van gisteravond is het bij het winkelcentrum een ravage rondom de pinautomaat van ABN Amro. De omgeving is afgezet en winkels zijn ontruimd.