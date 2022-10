OM vervolgt NAM voor injecteren gasafval in Groningse bodem

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van ‘het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning‘, zo meldt het OM in een persbericht.

Het afval afkomstig van de aardgaswinning op de Noordzee zou verwerkt en geïnjecteerd worden in lege gasvelden in de provincie Groningen.

Op basis van onderzoek meent het OM dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft en daarmee in strijd met de verleende vergunningen handelt.

,,Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat deze manier van handelen het risico op aardbevingen vergroot.”

Jarenlang bezwaar

Gisteren raakte al bekend dat de NAM het injecteren van afvalwater van de oliewinning in de bodem van Twente niet opnieuw mag starten. Vanaf 1 januari vervalt de vergunning die de NAM daarvoor heeft en dus is opstarten dan niet mogelijk, zo liet het ministerie van Economische Zaken op Twitter weten naar aanleiding van berichtgeving van deze krant, waaruit bleek dat de NAM van plan is om in 2023 weer afvalwater te injecteren in de Twentse bodem, als tussenoplossing voor een alternatief in Drenthe waaraan het bedrijf werkt.

Inwoners van Twente maken al jarenlang bezwaar tegen de afvalwaterinjectie. Het gaat om water dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in Drenthe. Dat wordt via een pijpleiding naar oude gasvelden in Twente getransporteerd. Omwonenden zijn bezorgd over hun gezondheid en de veiligheid.

De afvalwaterinjectie en dus ook de oliewinning in Schoonebeek ligt nu al ruim een jaar stil, nadat verschillende problemen aan het licht kwamen. Begin september liet staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw weten dat er ook niet meer herstart zou worden in Twente. De NAM wil het water nu lozen in de buurt van de olievelden in Drenthe, maar is nog bezig om daar een goede oplossing voor te vinden. “NAM is bezig met een schoner alternatief in Drenthe. Als dat veilig kan, kan de oliewinning weer worden hervat”, aldus het ministerie.