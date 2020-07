‘OM vond rol Peter R. de Vries onwenselijk vanwege banden kantoorgenoot met Taghi’

Onlangs onthulde deze nieuwssite dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat Kasem in 2015 informatie heeft gelekt aan Ridouan Taghi. De Amsterdamse deken, die toezicht houdt op de advocaat, is een onderzoek gestart.



Na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 zat Nabil B., die getuigt tegen de moordbende van Ridouan Taghi, zonder juridische bijstand. Uiteindelijk vond de kroongetuige een advocaat bereid, hoewel deze met zeer uitzonderlijke toestemming anoniem bleef. In maart 2020 kwam het tot een breuk. Volgens de anonieme advocaat was dat vanwege de bemoeienis van misdaadjournalist Peter R. de Vries. ,,Ik ben gestopt omdat Peter R. de Vries zich met de verdediging van de kroongetuige ging bemoeien.” Hij stelt bovendien dat het OM al wist dat de kroongetuige contact onderhield met De Vries.



Uiteindelijk komt het tot een breuk tussen Nabil B. en zijn advocaat, en daarover heeft hij het OM op donderdag 12 maart telefonisch ingelicht.