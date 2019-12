OM: was Thijs H. wel echt psychotisch? ‘Hij kon goed liegen’

Hoger beroep: gedupeer­den aardbevin­gen Groningen ook recht op vergoeding immate­riële schade

12:21 Naast vergoeding voor materiële schade door de aardbevingen in Groningen hebben gedupeerden nu ook recht op geld wegens immateriële schade, zo oordeelt de rechter in hoger beroep. Eigenaren of huurders van een woning in het Groninger aardbevingsgebied waaraan minimaal één keer fysieke schade is vastgesteld hebben recht op smartengeld van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wegens gemist woongenot en psychische klachten.