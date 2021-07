OM: ‘We rusten niet voordat daders achter deze laffe daad zijn veroordeeld’

Voor de moord op Peter R. de Vries zitten twee mannen vast uit Tiel en Maurik: de 21-jarige Delano G. en de 35-jarige Pool Kamil E. Hun advocaten kunnen en willen nog niks zeggen over hun rol, maar aangenomen wordt dat Delano G. de schutter is. Over de opdrachtgevers van de moord is nog weinig bekend, maar justitie laat weten dat het sowieso denkt in de richting van een georganiseerde criminele bende. Omdat De Vries kroongetuige Nabil B. bijstond in het megaproces tegen topcrimineel Ridouan Taghi, denkt justitie vooral in die richting. Van der Burg verwijst in zijn tweet ook nadrukkelijk naar daders en verantwoordelijke(n) ‘áchter deze aanslag'.