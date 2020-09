OM: Weggestuurde Gaykrant-chef bezat en verspreidde jarenlang duizenden kinderporno-beelden

De voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant wordt verdacht van het jarenlang bezitten en verspreiden van duizenden foto’s en video’s met daarop kinderporno en seks met dieren. De 44-jarige Hans P. moet zich volgende week woensdag verantwoorden voor de rechtbank in Amsterdam. Zijn advocaat wil niet reageren. Plaatsvervangend hoofdredacteur Paul Hofman laat weten dat een terugkeer bij de Gaykrant is uitgesloten. ,,Wij zijn allang weer verdergegaan.”

Justitie maakte in juli bekend dat Hans P. verdacht wordt van betrokkenheid bij een zedendelict, maar verdere details ontbraken nog. Nu maakt het Openbaar Ministerie bekend dat er afgelopen zomer in totaal 8523 afbeeldingen en video’s bij Hans P. zijn aangetroffen.

Hierop zijn talloze jongeren onder de 18 jaar naakt te zien. Zij verrichten seksuele handelingen bij zichzelf en worden soms zelfs seksueel misbruikt. Ook zijn foto’s van minderjarigen zo uitgesneden dat deze een seksuele lading krijgen. Op een onbekende hoeveelheid beelden is ook seks met dieren te zien.

Mokerslag

Op in totaal zes gegevensdragers zijn de pornografische beelden gevonden. Daarbij valt te denken aan computers of mobiele apparaten. De Amsterdammer, die drie jaar de leiding had over de Gaykrant, had het materiaal van maart 2016 tot en met het moment van zijn arrestatie in zijn bezit. Dat betekent dat hij - als de beschuldigingen kloppen - al met het verzamelen van kinderporno bezig was op het moment dat hij werd aangesteld als hoofdredacteur van de Gaykrant.

Het nieuws van zijn aanhouding kwam in juli als een mokerslag aan bij de Gaykrant. De gemoederen binnen de redactie liepen hoog op en diverse medewerkers namen (tijdelijk) afstand van het platform. Van de ruim dertig medewerkers bleven er ongeveer twintig over. ,,De Gaykrant is en blijft het belangrijkste online platform voor de Nederlandse lhbti-gemeenschap. Het is zonde om zoveel geschiedenis weg te gooien. We gaan door, omdat de krant een tweede, of in dit geval een derde kans verdient”, zei Rick van der Made, een van de vaste krachten, destijds.

Hard binnen

Van der Made laat nu weten geschrokken te zijn van de aanklacht. ,,Elk bericht over deze zaak komt hard binnen. Ik kan het me niet voorstellen dat Hans ooit nog terugkomt”, zegt de columnist. Zelfs bij een eventuele vrijspraak verwacht Van der Made niet dat zijn positie houdbaar is. ,,Wat blijft hangen is de aanklacht, niet de veroordeling.”

Van der Made verwijst hiermee naar de perikelen rond voormalig hoofdredacteur Henk Krol, die beschuldigd werd van fraude, maar daarvan werd vrijgesproken. ,,Een langslepende rechtszaak blijft je achtervolgen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Nee, Hans komt denk ik niet meer terug. Ik denk ook niet dat hij dat zelf nog wel wil.”

Ondertussen is de Gaykrant in ietwat afgeslankte vorm verdergegaan. ,,De ergste schok ligt gelukkig achter ons. We hebben weer een heel goed team dat er het beste van wil maken.”

Voorarrest

P. zit sinds eind juni in de gevangenis. Zijn voorarrest werd in juli met negentig dagen verlengd. Zijn advocaat Justin Kötter wil pas tijdens de zitting inhoudelijk op de beschuldigingen ingaan. Uit de tenlastelegging wordt niet duidelijk op welke manier P. de beelden zou hebben verkregen en verspreid. Justitie maakt in de stukken enkel melding van een ‘communicatiedienst’.

Bij een veroordeling hangt Hans P. een gevangenisstraf van enkele jaren boven het hoofd.

Kinderporno in appgroepen nu makkelijker te melden Wie kinderporno tegenkomt in chatdiensten als WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger en Signal kan dat vanaf nu rechtstreeks melden bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Dat is de organisatie achter onder meer het Meldpunt Kinderporno. Mensen kunnen de beelden meteen doorsturen naar het meldpunt via diezelfde chatdiensten. De organisatie heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer geopend waarmee kan worden gechat. Het expertisebureau krijgt het laatste jaar steeds meer meldingen dat er kinderporno rondgaat in chatapps. Vooral onder scholieren wordt er steeds meer gedeeld. Bij het nieuwe meldpunt kunnen mensen anoniem melden. Het EOKM slaat geen gegevens van de melder op. Wel kan het meldpunt naar aanleiding van de melding eenmalig contact opnemen voor enkele vragen en na dat contact alsnog met schriftelijke toestemming gegevens bewaren. Het meldpunt deelt het materiaal met de politie als duidelijk is dat het om online seksueel misbruik gaat. Ook gaan de beelden naar een database, om te voorkomen dat dit materiaal verder op het openbare internet gedeeld wordt. Bovendien ontwikkelde het EOKM een manier om in de groep antwoord te kunnen geven op de doorgestuurde kinderporno. “Je kunt in de chatgroep laten weten dat je het delen van kinderporno helemaal niet oké vindt door door ons gemaakte gifjes”, zegt EOKM-directeur Arda Gerkens. De nieuwe meldmethode wordt gefinancierd door het SIDN, een fonds dat bijdraagt aan een sterker en veiliger internet. De bedoeling was al dit voorjaar ermee van start te gaan, maar dat lukte toen niet vanwege technische complicaties.