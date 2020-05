OM wil Brech niet vrijlaten: ‘Deze man is vluchtgevaarlijk’

Vandaag is de zesde voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling is vanwege het coronavirus verplaatst naar september of oktober. Als Jos Brech er al voor kiest zijn ‘kluisverklaring’ te onthullen, dan zal het ook pas in het najaar gebeuren.



De elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp in Zuid-Limburg, een dag later werd hij dood gevonden. Brech kwam in 2018 in beeld na een groot dna-onderzoek, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden. Volgens het OM heeft Brech de jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. Brech ontkent.

Volledig scherm Jos Brech (links), zijn advocaat Gerald Roethof daarnaast. © ANP Graphics

‘Onbegrijpelijk’

Zijn advocaat Gerald Roethof drong vanochtend opnieuw aan op vrijlating. Er zijn volgens de advocaat al sinds het begin teveel twijfels over de doodsoorzaak, ook staat volgens hem niet vast dat er sprake is geweest van seksueel misbruik. Als straks de inhoudelijke behandeling is, heeft Brech ruim twee jaar in voorarrest gezeten - veel te lang, zei Roethof, die hierbij ook verwees naar Europese mensenrechtenregels: ,,Rechtbank, wacht niet langer.”

Daarbij verhinderen de strikte coronamaatregelen in de gevangenis van Vught een goede voorbereiding: ,,Er zijn te weinig spreekkamers vrij.” Brech is bereid zich wekelijks te melden als zijn voorlopige hechtenis geschorst wordt, en zijn paspoort in te leveren.

Het OM is tegen vrijlating. Het onderzoek is nog niet klaar, zei officier van justitie Dave Mattheijs, bovendien heeft Brech niks verklaard terwijl de feiten schreeuwen om een uitleg: ,,En deze man is eminent vluchtgevaarlijk. Hij was al op de vlucht voordat we wisten dat we naar hem op zoek waren.”

Roethof vraagt verder om extra onderzoek naar nu onbekende dna-sporen, die moeten vergeleken worden met materiaal van eerdere verdachten, vindt de advocaat. Het OM zou graag de psychiaters van het Pieter Baan Centrum ondervragen.

De rechtbank beraadt zich op de verschillende verzoeken en doet daarover vanmiddag om vier uur uitspraak.

Voor de inhoudelijke behandeling in het najaar worden 7 dagen uitgetrokken. De moeder en de zus van Nicky zullen dan ook spreken, zo werd vanochtend duidelijk.

Volledig scherm Roethof, de advocaat van Jos Brech. © ANP

27 dna-sporen

Jos Brech ontkent sinds zijn arrestatie in augustus 2018 iedere betrokkenheid bij de dood, de ontvoering en het misbruik van Nicky Verstappen. De Limburger weigert te verklaren hoe het kan dat 27 van zijn dna-sporen – huid, speeksel, haar – gevonden zijn op de onderbroek en het lichaam van de jongen. Het gaat om twee haren, zei de rechter eerder, en één deel van een haar. ,,Ook zijn er drie huidschilfers gevonden en verder 21 biologische contactsporen, waaronder mogelijk speeksel.’’ Deze sporen wijzen volgens een dna-expert die in het strafdossier aan bod komt op ‘langdurig, intensief’ contact, en niet op ‘oppervlakkige of eenmalige’ aanraking. Mede daarom werd het voorarrest van Brech steeds verlengd.