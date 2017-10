OM wil dat Utrechtse 'kalifaat-kok' vier jaar de cel in gaat

Het Openbaar Ministerie wil dat Mohamed D. (41) uit Utrecht vier jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, krijgt, omdat hij zich heeft aangesloten bij de terreurgroep IS. Mohamed is inmiddels weer terug in Nederland, hij zegt dat hij naar Irak ging om zijn jongere broer op te halen.

Die broer, Mimoum, had zich al eerder samen met zijn vrouw en drie kinderen bij IS aangesloten. De ouders van de broers waren daar erg verdrietig over. Reden om te proberen om Mimoum terug te halen, stelde Mohammed donderdag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Daarom reed hij samen met nog een broer (Karim) en een neef (Khalid) in augustus 2015 in een Skoda naar Turkije. Daar bracht een smokkelaar hen de grens met Turkije over. Waar hun broertje Mimoum precies was, wisten ze op dat moment nog niet.

Mosul

Nadat de drie een paar weken ‘in de woestijn’ hebben gezeten, worden ze op de bus naar de Iraakse stad Mosul gezet. Die is dan nog in handen van IS. Broer Mimoum blijkt daar 15 minuten vandaan te wonen. Maar hij wil niet mee terug. ,,We hebben het een paar keer gevraagd, maar hij wilde blijven. Dat is zijn keuze”, zegt Mohamed.

Mohamed zelf keert wel terug. Maar pas in november 2016. Dan meldt hij zich bij het Nederlandse consulaat in Turkije. Als hij terugvliegt naar Schiphol, wordt hij direct aangehouden en vastgezet als teruggekeerde Syriëganger. ,,Hij heeft zich aangesloten bij IS”, stelt het OM. ,,Zijn verklaringen dat hij zijn broertje wilde gaan halen zijn ongeloofwaardig. Niemand wist ervan en er was geen echt plan om weer terug te komen.”

Kok

De Utrechter beweert zelf dat hij, nadat hij in Mosul was beland, door IS werd gedwongen als kok in een tehuis voor gewonde strijders. Broer Karim werkte er als verpleger. Mohamed zou ook twee keer eerder hebben geprobeerd te vluchten, maar werd door IS tegen gehouden en vastgezet. ,,De tweede keer moest ik een document onder tekenen waarin stond dat ze me zouden doden als ik het nog een keer probeerde.”