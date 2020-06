OM: ‘Zes verdachten onmisbare schakels in aanslag De Telegraaf’

De officieren van justitie toonden dinsdagmorgen in een videopresentatie hoe de verdachten volgens hen samenwerkten.

De groep was voor de aanslag op De Telgraaf al in beeld bij de recherche. Telefoons werden afgeluisterd en bewegingen van verdachten konden worden gereconstrueerd via zendmasten die de smartphones aanstraalden en bijvoorbeeld beelden van bewakingscamera’s en observaties. Gestolen auto’s werden in codetaal ‘chickies’ genoemd.

Geforceerde slagboom

Met een uit Breda opgehaalde gestolen Audi en een in de Saaftingestraat in Amsterdam-Osdorp gestolen Volkswagen Caddy reden de daders in de nacht van 26 juni 2018 naar het pand van De Telegraaf.

De bestuurder van het Volkswagen-busje manoeuvreerde de wagen om de ‘rustig geforceerde’ slagboom en tussen de plantenbakken door om vervolgens de glazen voorgevel van het gebouw te rammen. De bestuurder van de Audi wachtte ondertussen met gedoofde lichten op het fietspad.

Op camerabeelden is te zien hoe de Volkswagen Caddy tot tweemaal toe strandde tegen de beschermende constructie van de gevel. Daarop stapte de bestuurder uit om de bestelwagen in brand te steken, die vol stond met jerrycans brandstof. De vlammen kwamen tot 8 meter hoog, in de hal van het Telegraaf-gebouw waren later op 20 meter hoogte nog roetplekken te zien.

De bestuurder van de bestelwagen, volgens de recherche waarschijnlijk hoofdverdachte Bilal ‘Junkie’ el H. (26), stapte vervolgens aan de bijrijderskant van de Audi in de auto, die via de Coentunnel naar de Noordkaperweg in Amsterdam-Noord reed. Vanaf die plek vluchtten de daders waarschijnlijk verder in een Peugeot 208. Daags na de aanslag wordt de Audi op de Noordkaperweg in brand gestoken.

Op de achtergrond leek meervoudig liquidatieverdachte Iliass K. (32), alias ‘Lip’, vanuit de gevangenis met Nabil D. over de aanslag te bellen.

Samenwerking

De afgeluisterde telefoongesprekken – in straattaal, maar goed te volgen – en bewegingen van de verdachten tonen volgens de aanklagers een professionele samenwerking. De summiere en veelal laat afgelegde verklaringen die sommige verdachten hebben afgelegd, halen de bewijzen niet onderuit. Anderen zwijgen, hoewel ze volgens justitie ‘wel degelijk iets hadden uit te leggen’.

Het dossier over de aanslag op De Telegraaf is onderdeel van een grotere zaak tegen in totaal elf verdachten die bij de stelselmatige autodiefstallen voor de onderwereld betrokken zouden zijn geweest.