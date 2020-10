OM zet grote vraagtekens bij verklaring Brech: ‘Vanaf die afstand was niets op de grond te zien’

NICKY VERSTAPPENVerdachte Jos Brech kan op een afstand onmogelijk het lichaam van Nicky Verstappen hebben zien liggen. Dat stelt het Openbaar Ministerie, dat gelooft dat de verklaring van Brech over het vinden van de al overleden jongen rammelt. Vandaag gaat de zaak Nicky Verstappen in de rechtbank in Maastricht verder.

Bij de start van de inhoudelijke behandeling kwam verdachte Jos Brech vorige week met een nieuwe curieuze verklaring op de proppen: hij had Nicky in 1998 wel degelijk gezien, maar pas toen de jongen overleden was. Hij had de jongen die dag per toeval aangetroffen, tijdens een plaspauze zag hij ‘iets’ op ongeveer dertig meter afstand. Wat dat ‘iets’ was, wil hij niet toelichten. Maar Brech stuitte daarna naar eigen zeggen op de vermiste jongen, die levenloos in een sparrenbosje lag.

De familie Verstappen ziet het als een ‘totaal ongeloofwaardige verklaring’, zei hun vertrouwensman Peter R. de Vries. Vandaag probeert het OM aan te tonen dat de verklaring van Brech niet kan kloppen vanwege de afstand en zichtlijnen. De officier van justitie toonde vanochtend in de rechtbank een foto en plattegrond van de vindplek van Nicky en de vermoedelijke plek waar Brech stond toen hij ‘iets’ zag. Maar vragen over de locaties, wat de verdachte daar deed en wat dan zijn aandacht trok beantwoordde Brech niet: ‘Ik onthoud me van commentaar’, klinkt het steeds. Ook werden oude videobeelden afgespeeld van het politie-onderzoek in augustus 1998, waarbij rechercheurs rond de vindplek lopen. De officier van justitie concludeert dan: ,,Op deze beelden kon je niet iets zien dat op de grond lag.” En een ander beeld van de vindplek verraadt evenmin dat er tussen de sparrenbomen een lichaam ligt. Bij heel goed kijken en inzoomen zou er iets roods tussen de bomen te zien kunnen zijn op de foto.

Expert

Ook werd forensisch expert Rob Bilo (tot vorig jaar verbonden aan het NFI) bevraagd over het seksueel misbruik van de jongen. De arts zegt dat de foto's in het dossier van slechte kwaliteit zijn, ook is seksueel misbruik niet onomstotelijk vastgesteld. Er kan sprake zijn geweest van penetratie, maar dat is niet zeker. Bilo: ,,Ik had graag betere foto’s gehad, waardoor ik ook kon zien wat de patholoog beschreef. De lichamelijke afwijkingen die ik gezien heb zeggen niks over of de jongen misbruikt is.” Maar, zo benadrukt Bilo ook: het grootste deel van de kinderen dat misbruikt wordt, heeft helemaal geen lichamelijke afwijkingen.

Ook komt naar voren hoe Brech zich gedroeg in het Pieter Baan Centrum, waar hij werd geobserveerd. Hij wilde er niet meewerken aan het onderzoek, dus hielden onderzoekers de ‘norse’ Brech nauwlettend in de gaten. Hij vermeed contact met de groepsleiders, liet gesprekken doodbloeden. Maar er kwam desondanks naar voren dat Brech zich miskend voelde. Hij sprak van ‘karaktermoord’, had het gevoel al veroordeeld te zijn. Ook concludeerde hij: ‘Het ziet er niet positief uit.’

Voorkeur

In het verleden zei Brech over zijn seksuele voorkeur voor kinderen nog: ‘Het gaat erom wat je ermee doet’, ‘ik heb geleerd me te beheersen’ en sprak hij over ‘leven, zonder dat het een belemmering wordt'. In de rechtbank wil hij verder niet ingaan op die uitspraken als ze hem worden voorgehouden. In het Pieter Baan Centrum maakte een gesprek over seksualiteit hem zichtbaar nerveus. Zo kreeg Brech zweetplekken onder zijn oksels, schuifelde hij met zijn voeten, om vervolgens terughoudend te antwoorden. Zo blijft het onduidelijk in hoeverre Brech een strijd levert om zijn gevoelens te beteugelen. Wel zou Brech meditatietechnieken inzetten om ‘onwelgevallige gevoelens’ te bestrijden.

Advocaat Gerald Roethof heeft Brech voor de zitting geïnstrueerd te zwijgen en herinnert zijn cliënt daar tijdens de zitting met handgebaren aan, als hij toch het woord neemt.

Donderdag komt het OM met de strafeis. Volgens de aanklagers is Jos Brech betrokken bij de ontvoering, het misbruik en het doden van Nicky. De verdachte ontkent.

Volledig scherm Advocaat Roethof geeft uitleg aan de pers. © EPA

Volledig scherm Jos Brech wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in augustus 1998. © ANP