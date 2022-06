OM zet man op opsporingslijst die na moord op ex in 2015 mogelijk naar Libië vluchtte

Twaalf jaar voor doodsteken ex-vrouw in Hoevelaken

Fathi A. (42) is vandaag in de rechtbank in Arnhem bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat de Libiër op 4 november 2015 zijn Rusissche ex-vrouw Victoria Retsjkina (39) opzettelijk met messteken om het leven heeft gebracht in haar woning in Hoevelaken.

