Oma Truus op 90-jarige leeftijd aan de tattoos: 'Ik blijf een mafketel'

Maar het bleef niet bij één tatoeage. Een jaar later, als ze weer eens bij Marcel binnenloopt voor een bakkie, doet de tattookunstenaar een nieuw voorstel. ,,Of ik er nog een zou willen?’’ vertelt Truus. ,,Toen dacht ik: waarom niet?’’



Vorige week tatoeëerde Marcel haar derde en voorlopig laatste tatoeage op haar onderarm: een zandloper. ,,Deze past echt bij mij. Het staat symbool voor de nare dingen die ik achter me heb gelaten. Nu heb ik een klein stukje zand over en dat zijn alleen nog de goede dingen van het leven.’’



Trots als een pauw laat ze haar kleurrijke onderarmen zien. ,,Een tatoeage is een beetje uitsloverij voor mij'', zegt ze. ,,Hiermee laat ik zien wie ik ben en niet wat een ander zegt dat ik ben. Welke vrouw van 90 doet dit nou?’’ Ook Marcel is trots op ‘oma’. ,,Ik vind haar heel stoer. We zijn voor altijd verbonden door de inkt.’’



Over een nieuwe tatoeage is Truus stellig. Die komt er niet. ,,Het is goed geweest zo.’’