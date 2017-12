Ombudsman: motorclub veteranen is niet crimineel

Het moment dat een groep oud-militairen met een motorclub weer kan meerijden tijdens het defilé op veteranendag is een stap dichterbij. Politie en justitie bestempelen die club al jaren als crimineel, maar de Nationale Ombudsman oordeelt nu dat dit onterecht is.

Het rapport dat vandaag verschijnt is een gevoelige tik op de vingers voor de minister van Justitie en Veiligheid. Die zette de vereniging in 2012 op een zwarte lijst. De club zat namelijk ooit in de Raad van Acht, een overleg tussen foute motorclubs. De oud-militairen hebben dat altijd onterecht gevonden. Zij zeggen dat zij al jaren uit het omstreden overleg zijn uitgestapt. Ook zijn foute leden geroyeerd en hebben de huidige leden volgens de Veterans geen crimineel verleden. Een deel is zelfs nog werkzaam bij Defensie.

Vijf jaar hebben de militairen vergeefs geprobeerd om van hun bezoedelde imago af te komen. Ze dienden klachten in, schakelden rechters in, maar het ministerie weigert tot nu toe om ze van de zwarte lijst te halen. Ten einde raad stapten ze naar de Nationale Ombudsman die hen nu in het gelijk stelt.

Onderbouwing rammelt