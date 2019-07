Ombudsvrouw: Nazorg pleegkinderen nog onvoldoende

De vrees van pleegkinderen voor de toekomst is één van de conclusies van een recent onderzoek waarin een vergelijking is gemaakt tussen de behoeften van pleegkinderen en de maatregelen uit het Actieplan Pleegzorg. Dit actieplan is in 2017 van start gegaan om de kwaliteit van de pleegzorg in Nederland te verbeteren. Omdat de stem van pleegkinderen in het plan onvoldoende is meegenomen, besloot de Kinderombudsvrouw om de doelgroep zelf te vragen hoe zij de pleegzorg ervaren, welke knelpunten ze zien en hoe deze volgens hen moeten worden aangepakt. Vooral het gebrek aan nazorg wordt door de pleegkinderen als negatief ervaren. ,,Ze willen bijvoorbeeld graag contact houden met biologische broers, zussen en andere familieleden. Hiervoor is nu te weinig aandacht”, benadrukt Kalverboer.