Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten

Ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle, Sneek en Almere nemen patiënten over van de vier failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen. Daar lagen zo'n tweehonderd patiënten toen vanochtend bekend werd dat de ziekenhuizen failliet zijn verklaard. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal. ,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is niet zo moeilijk, personeel vinden wel. We nodigen mensen uit te solliciteren.” Het ziekenhuis roept expliciet oud-medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen op om te reageren op de vele vacatures. De zegsvrouw benadrukt erg begaan te zijn met patiënten en collega's van de failliete ziekenhuizen. ,,We kunnen ons niet helemaal inleven, maar we kunnen wel meeleven."