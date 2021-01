Omstreden arts (75) na leugens over corona: ‘Er was niet veel doordachts aan’

18 januari Vandaag is het Blue Monday: zo overleef je de meest deprimeren­de dag van het jaar

18 januari Met weinig leuks in het vooruitzicht is deze tijd misschien wel de meest deprimerende van het jaar. Maar we zijn zelf in staat onze stemming op te vijzelen, zeggen deskundigen. Leg je telefoon weg, draai uptempo muziek en eet gefermenteerd voedsel.