Omstreden brandbrief over 1,5 meter verbaast Patiëntenfederatie: ‘Erg zwart-wit’

Patiëntenfederatie Nederland is het totaal niet eens met de brandbrief waarin medewerkers uit de hulpverlening het kabinet oproepen om een einde te maken aan de 1,5 metersamenleving. ,,Wij herkennen dit beeld niet. Dit is wel erg zwart-wit”, laat woordvoerder Thom Meens in een korte reactie weten.

In de brief, die binnen drie dagen ruim 8000 keer is ondertekend halen hulpverleners met grote bewoordingen uit naar het beleid rond het coronavirus. Ze zetten vraagtekens achter de ernst van het virus en vinden dat de maatregelen ‘buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan goed doen’.

Omstreden

Er worden inmiddels ook vraagtekens geplaatst bij de ‘brandbrief geestelijke gezondheidszorg’. De website wekt de indruk dat de brief afkomstig is van de brancheorganisatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Veel hulpverleners die de brief hebben ondertekend blijken zelfs niet in het BIG-register te staan. Daarin staan de zorgverleners ingeschreven, die door de wet bevoegd zijn een beschermde titel te voeren. Bovendien kunnen ‘leken’ de brandbrief ondertekenen door een valse titel op te geven. Het is niet duidelijk hoeveel valse namen er inmiddels zijn geregistreerd.

De Patiëntenfederatie heeft op basis van eigen onderzoek kritiek op de boodschap en stelt dat het helemaal niet zo slecht gaat met de geestelijke gezondheid. ,,Wij herkennen die ongerustheid niet”, aldus woordvoerder Meens.

Kritiek

Psycholoog en auteur Martin Appelo, woordvoerder en een van de initiatiefnemers achter de brief, erkent dat duidelijker moet zijn dat de brief niet namens de GGZ is opgesteld. ,,Ik heb gezien dat er wat onduidelijkheid was over de vraag of de brief nu is opgesteld namens GGZ Nederland of door hulpverleners uit verschillende sectoren. Dat is misschien niet duidelijk genoeg omschreven, een belangrijk punt van aandacht.”

Dat niet alle ondertekenaars in het BIG-register staan, maakt voor Appelo weinig verschil. ,,Ik vind deze brief juist zo sterk omdat er zoveel mensen uit verschillende beroepsgroepen zijn die vanuit hun eigen perspectief kritisch naar het huidige coronabeleid kijken en daarvoor durven uit te komen.”

Eerder al brandbrief

Het is overigens niet de eerste keer dat er vanuit hulpverleners een brandbrief richting Den Haag gaat. Eerder deze maand uitten artsen, chirurgen en andere medisch specialisten al hun bezorgdheid over de ‘nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde maatregelen van de overheid’.

,,De maatregelen zijn in eerste instantie goed geweest, laat dat duidelijk zijn. Je moet op dat moment wat doen, en snel. Op een gegeven moment moet je kijken of dat nog steeds verstandig is’’, zei Roland Laurens, hart- en longchirurg in het Isala ziekenhuis Zwolle. ,,Het zegt eigenlijk wel veel dat dokters zich er nu over uitspreken. Dokters zijn over het algemeen terughoudend om uit de rij te stappen. Ze zoeken niet zo snel de publiciteit.”

Het RIVM wilde inhoudelijk niet reageren op de brandbrief. ,,Dat is aan Den Haag. De maatregelen worden daar genomen, het RIVM adviseert.”

GGZ Nederland was vanavond onbereikbaar voor een reactie.