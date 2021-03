Omstreden Mieraskerk zet deuren weer wagenwijd open voor alle leden (en er kunnen 1350 mensen in)

Van manager rockband naar dominee die schrik is van homogemeen­schap: 'Het gaat om de zonde’

7 maart Ooit was hij manager van een Zwolse rockband. Nu neemt dominee Anthonie Kort strenggelovigen in Krimpen aan den IJssel bij de hand. Wie is deze prediker, die in een uitgelekte brief stelt dat homoseksualiteit moet worden uitgebannen? ,,Het gaat hem niet om de mensen. Het gaat om de zonde.”