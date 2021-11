Omstreden puppyhandelaar duikt op in het Gelderse Wijchen: ‘Het eerste hondje is al overleden’

Reacties op maatrege­len: ‘Zet het leger in om de booster­prik zo snel mogelijk te geven’

‘Het lijkt mij logisch dat ongevaccineerden de strenge lockdown ondergaan’ en ‘Hoe het kan dat de ouders na een afwijzing van hun asielverzoek toch nog in Nederland konden blijven?’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 26 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

26 november